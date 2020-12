Postepay e truffe: la più diffusa è il phishing, ecco come agisce

Le Postepay potrebbero essere definite per certi versi patrimonio comune degli italiani, visto che arrivano dalla nota azienda Poste Italiane. Sono talmente tanti coloro che ne hanno sottoscritta almeno una durante gli ultimi anni che risulta addirittura difficile trovarne qualcuno sprovvisto tra gli utenti.

La Postepay però, essendo appunto la più diffusa, può spesso cadere vittima di varie truffe. Queste, che arrivano sottoforma di tentativi di phishing, mirano soprattutto a ingannare coloro che risultano sprovvisti di determinate nozioni o semplicemente di quel poco di esperienza necessaria ad evitare problematiche del genere. Il tutto accade semplicemente con un messaggio, il quale avrà il compito talvolta molto semplice di far credere che la comunicazione arrivi proprio da Poste Italiane. Tutti coloro che ci cascano dunque concedono i propri dati personali o quelli di accesso dando il via libera ad un irrimediabile svuotamento del conto. Il consiglio è ovviamente quello di eliminare questi messaggi in arrivo spesso tramite e-mail e di non diffonderli.

Postepay, ecco il nuovo messaggio che sta mettendo in difficoltà tantissimi utenti italiani

Gentile cliente,

La sua utenza sul sito delle Poste Italiane è stata temporaneamente sospesa perché non ha ancora effettuato l’aggiornamento obbligatorio del suo profilo, come richiesto in precedenza dal nostro servizio di assistenza.

La informiamo con la presente email, che non può più effettuare alcun tipo di operazione online.

Per riattivare la sua utenza, la invitiamo ad effettuare l’aggiornamento in questione tramite il seguente link:

RIATTIVAZIONE CREDENZIALI SOSPESE

Ci scusiamo per l’inconveniente .

© Servizio Assistenza di Poste Italiane 2020