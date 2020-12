Vodafone: arrivano le nuove offerte per gli ex utenti fino a 100GB

Tutte le migliori offerte di Vodafone stanno arrivando in quest’ultimo periodo proprio per provare a contrastare la concorrenza e a recuperare utenti. Proprio durante gli ultimi anni infatti le altre aziende, ed in particolare modo Iliad, sarebbero riuscite a rubare al colosso numerosi utenti, i quali però ora hanno un’occasione incredibile.

Secondo quanto riportato infatti Vodafone avrebbe rilasciato tre offerte clamorose, le quali arriverebbero ad offrire fino a 100 giga in 4G. Ovviamente questo rappresenta solo l’inizio della strategia da intraprendere per il 2021, la quale sarà molto più aggressiva. Nel frattempo in basso potete trovare l’elenco completo con tutte le soluzioni appena descritte.

Vodafone: ecco le migliori offerte per rientrare a far parte della migliore azienda

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga