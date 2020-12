Gli ultimi giorni dell’anno coincidono con una serie di importanti regali per i clienti di Sky. Tutti coloro che nei mesi hanno dimostrato grande fedeltà verso la tv satellitare ora potranno beneficiare di una serie di iniziative molto vantaggiose. Sky mette a disposizione dei suoi abbonati ben tre occasioni da non perdere. Potranno beneficiare delle offerte tutti gli utenti che hanno regolarizzato la loro iscrizione alla piattaforma Extra.

Sky, ultimi giorni dell’anno per ricevere questi omaggi

La novità indiscussa del 2020 in casa Sky è stata senza ombra di dubbio il lancio del provider Sky WiFi. Il brand della pay tv è ora presente anche nel settore della telefonia fissa e tutti i clienti avranno la possibilità di ricevere reti ed offerte per la Fibra Ottica a costi di grande vantaggio. Gli abbonati della piattaforma satellitare da almeno un anno riceveranno la Fibra Ottica a costo zero per tre mesi. Ci sono ben sei mesi gratis, invece, per chi ha un abbonamento attivo da almeno sei anni.

Altra occasione molto importante è quella legata al decoder di ultima generazione, Sky Q. Il dispositivo è ora disponibile per tutti i clienti da almeno un anno ad un costo di tutto vantaggio: solo 29 euro invece dei 99 euro di listino.

L’ultima offerta dell’anno è invece dedicata al pacchetto Intrattenimento Plus. Sempre gli utenti di Sky potranno aggiungere al loro contratto una sottoscrizione per Netflix attraverso il nuovo ticket Intrattenimento Plus. Il primo mese di visione per la piattaforma streaming sarà completamente a costo zero.