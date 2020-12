L’elettrico è il sistema di alimentazione che ad oggi sembra garantire emissioni zero. Nonostante il mondo delle auto elettriche stia facendo passi da gigante sono ancora pochi coloro che lo preferiscono. Recenti studi hanno mostrato che i motori diesel di ultimissima generazioni garantiscono emissioni basse e ottimi consumi. Nonostante l’elettrico rappresenta il futuro della mobilità, molte persone preferiscono ancora il diesel. Ecco quali sono i principali motivi.

Elettrico contro diesel: ecco perché ad oggi molti preferiscono ancora le auto diesel

Si è discusso molto in merito alla diffusione delle colonnine di ricarica per le auto elettriche. Effettivamente sono ancora poche per garantire un rifornimento comodo e ben distribuito sul territorio. A questo si aggiunge anche il tempo di ricarica davvero troppo lungo se paragonato a quello che una persona impiega per fare il pieno alla sua auto diesel. Non sono solo queste due le ragioni che spingono ancora molte persone a preferire il diesel rispetto all’elettrico.

Uno dei principali motivi che porta le persone a scegliere un’auto diesel è il prezzo. Lo Stato Italiano ha messo in campo importanti incentivi, ma è pur sempre vero che i prezzi di acquisto dell’elettrico sono alti. Soprattutto se paragonati a quelli delle auto diesel dello stesso segmento. A questo si aggiunge anche il prezzo di rifornimento, che costa meno per i motori diesel.

Altro aspetto importante è il fine vita. Per le auto diesel si chiama demolizione e i costi sono contenuti. Nell’elettrico si parla di smaltimento e richiede maggiore attenzione con dei costi differenti.

Per molte persone questi sono ancora validi motivi per preferire il diesel all’elettrico. Se il desiderio è forte, per muoversi con agilità nelle belle giornate di sole, invece di un’auto si può optare per uno scooter elettrico e quello descritto a questo link non è niente male.