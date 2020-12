WindTre in questo 2020 ha portato a grandi novità per gli utenti non soltanto per quanto concerne le ricaricabili low cost e le offerte nel campo della telefonia fissa. Il gestore, infatti, ha previsto anche dei cambiamenti rilevanti per il settore dei servizi aggiuntivi. Un esempio su tutti: con WindTre ora gli utenti possono beneficiare anche delle eSIM.

WindTre, cosa sono e quanto costano le eSIM

Come risaputo le eSIM sono l’ultima frontiera delle reti di telefonia mobili. Le schede virtuali rappresenta un’alternativa valida e comoda sugli smartphone di ultima generazione (Android ed iPhone) alle tradizionali schede fisiche.

In linea di massima il funzionamento delle eSIM può essere definito speculare a quello delle tradizionali SIM. Proprio come per le SIM, ogni eSIM è collegata ad un numero di telefono e ad un profilo tariffario. Di pari passo, tutti i clienti di WindTre potranno aggiungere al profilo anche una promozione ricaricabile con costo fisso.

Il prezzo delle eSIM previsto da WindTre è di 10 euro, speculare quindi a quello delle schede tradizionali. L’attivazione deve essere richiesta in uno store del gestore. Al momento dell’acquisto gli utenti riceveranno un codice QR: il codice dovrà essere inquadrato con la fotocamere dello smartphone per far partire il processo di attivazione della rete.

Le eSIM rappresentano una soluzione molto pratica, soprattutto per quei clienti che necessitano di una doppia linea per esigenze di lavoro e per vita privata. Le eSIM di WindTre sono compatibili con i dispositivi più recenti targati Android e con i nuovi modelli di iPhone.