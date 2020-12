Il franchise di Star Wars è uno di quelli con più fan al mondo e con una tale fan base, non ci si aspettava che un successo in fatto di spettatori per The Mandalorian. Così è stato per la prima stagione, ma ancora di più per la seconda, e il merito è il fatto che si tratta in generale di un prodotto molto godibile sotto diversi punti di vista.

La serie creata apposta per essere trasmessa su Disney + non è stata però un successo solo sulla suddetta piattaforma, ma anche da altri parti. Come reso noto da TorrentFreak, la serie è stata il programma televisivo più piratato di quest’anno andando a togliere la corona a Game of Thrones, una serie che comunque è ormai finita.

The Mandalorian e Disney +

The Mandalorian si può tranquillamente definire come il cavallo di battaglia del servizio di streaming di Disney, ma a breve non sarà l’unico. La compagnia aveva in programma diverse altre serie al momento del lancio, ma l’arrivo della pandemia ha ovviamente rallentato tutte le produzioni e presto le cose cambieranno.

Se Disney metterà tanto impegna della produzione anche di tutte le serie promesse a tema Marvel, quasi sicuramente questi programmi diventeranno ben presto famose. Considerando che a breve il prezzo dell’abbonamento a Disney + si alzerà, sarebbe meglio avere a disposizione più contenuti originali così da non perdere clienti paganti sul percorso. In ogni caso, per gli appassionati di Star Wars e The Mandalorian, la serie più attesa sarà la terza stagione di quest’ultima.