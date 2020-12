Anche in questo 2020 non si smentisce la strategia commerciale in casa Vodafone. L’operatore inglese, sull’onda lunga delle precedenti stagioni invernali, punta sul periodo Natalizio per invitare gli utenti di altri operatori alla portabilità del numero. Gli attuali abbonati di TIM, WindTre ed Iliad hanno a disposizione due tariffe molto vantaggiose: la Special Giga 50 e Special Giga 100.

Vodafone, le due tariffe di Natale con 50 e 100 Giga

Anche in questo mese di Dicembre, la principale operazione di Vodafone si conferma Special 100 Giga. Gli abbonati che scelgono questa particolare iniziativa avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili più 100 Giga da utilizzare per navigare in internet con rete 4G e 4,5G. Ai clienti sarà richiesto un costo di rinnovo pari a 9,99 euro ogni trenta giorni.

Altrettanto significativa è poi la tariffa rinominata Special 50 Giga. Questa ricaricabile, divenuta oramai un must per tutti gli abbonati di Vodafone che effettuano la portabilità prevede sempre minuti infiniti per le telefonate con 50 Giga da utilizzare per la connessione internet. Il costo in questo caso è leggermente più basso: solo 7,99 euro ogni trenta giorni.

Sia nell’uno che nell’altro caso, ai clienti che attivano una SIM con Vodafone sarà richiesta una quota di attivazione una tantum dal valore di 10 euro. Già menzionata la condizione della portabilità. L’attivazione delle suddette tariffe dovrà avvenire esclusivamente in uno store ufficiale del brand e richiederà dai due ai tre giorni lavorativi. Solo gli attuali utenti di Iliad o di altri provider virtuali potranno attivare queste ricaricabili anche online.