I produttori di smartphone spesso utilizzano i social network per lanciare frecciatine o prendere proprio in giro i vari concorrenti ed i rispettivi device.

Questa volta anche OnePlus rientra nel novero delle aziende che, di tanto in tanto, sfruttano tale strategia anche se, qualche volta, le cose possono non andare come messo in preventivo, come è successo con Apple. Scopriamo insieme i dettagli.

OnePlus voleva fregare Apple ma alla fine si è fregata da sola

Ci riferiamo ad un simpatico “siparietto” che i social media manager delle divisioni indiane di OnePlus e di Xiaomi hanno messo su su Twitter, con un “botta e risposta” che ha letteralmente lasciato “secca” la prima delle due. Ad iniziare è stato il team di OnePlus, che ha pubblicato su Twitter una foto di OnePlus 8T 5G attorniato da tante mele con il messaggio “In un mondo di mele, distinguiti con un OnePlus”, con un chiaro riferimento ad Apple iPhone.

Ed è a questo punto che interviene il team di Xiaomi che, rispondendo a tale tweet, pubblica un’immagine di Xiaomi Mi 10T Pro con il messaggio “Ma perché accontentarsi di meno quando si può avere di più. Nuovo anno. Risoluzione di 108 MP”. In pratica, il team di OnePlus ha provato a trollare Apple ed è finito nella rete di quello di Xiaomi, che è stato bravo a cogliere la palla al balzo.

Scherzi a parte, OnePlus 8T e Xiaomi Mi 10T Pro rappresentano senza dubbio due degli smartphone più interessanti tra quelli lanciati negli ultimi mesi, entrambi capaci di offrire un’esperienza premium a fronte di un prezzo contenuto rispetto a quelli proposti da gran parte della concorrenza.