Al momento disponibile per i soli utenti degli Stati Uniti, Luna è il servizio di cloud gaming di Amazon. Si tratta di uno degli ultimi arrivati del settore, presentato nel mese di settembre e disponibile tramite invito per alcuni utenti dal mese di ottobre.

Come altre piattaforme di cloud gaming, anche Luna consente di riprodurre in streaming una serie di giochi su diversi tipi di dispositivi senza la necessità di scaricarlo e archiviarlo. Tutto ciò di cui si ha bisogno è una buona connessione Internet ed un dispositivo supportato.

Amazon suggerisce almeno 10 Mbps per lo streaming a 1080p e 35 Mbps per lo streaming 4K. Ad oggi, Amazon Luna può essere eseguito su Fire TV, PC, dispositivi iOS (Mac, iPhone e iPad) e su alcuni smartphone Android selezionati, tra cui alcuni modelli Pixel, OnePlus e Samsung.

Luna ha anche Twitch integrato, che consentirà di passare dalla visione in streaming dei loro giochi preferiti alla riproduzione istantanea, oltre al supporto per Alexa.

Come accedere ad Amazon Luna per piattaforma

Sulle piattaforme ed i dispositivi supportati, si può accedere ad Amazon Luna in questo modo:

Mac, Windows e Fire TV utilizzando l’app Amazon Lune ufficiale

utilizzando l’app Amazon Lune ufficiale iPhone/iPad tramite Safari

tramite Safari Dispositivi Android tramite Chrome

L’abbonamento mensile ad Amazon Luna costa $ 5,99. Il piano base permette di eseguire lo streaming su un solo dispositivo fino a 1080p a 60fps (4K in arrivo). Con l’abbonamento da $ 14,99, ci si iscrive al canale Ubisoft+ (Beta), si avrà accesso a più titoli e si potrà eseguire lo streaming su due dispositivi contemporaneamente. E’ possibile annullare il l’abbonamento ad Amazon Luna in qualsiasi momento.

Titoli di gioco

Come altre piattaforme di cloud gaming come Stadia, Xbox Game Pass cloud gaming, PlayStation Now e GeForce Now, i giochi disponibili su Amazon Luna cambiano continuamente. Il numero di titoli disponibili aumenterà sicuramente man mano che il servizio si avvicinerà all’uscita ufficiale. Ad oggi, Luna+ offre diverse dozzine di giochi, tra cui GRID, Castlevania, Contra Anniversary Collections, Brothers: A Tale of Two Son e Ys VIII: Lacrimosa of Dana. Ubisoft+ include Assassin’s Creed: Valhalla, Far Cry 5: Gold Edition, Steep: Gold Edition, Tom Clancy’s Ghost Recon, e altro ancora.

Una volta ottenuto l’accesso ad Amazon Luna+, hai la possibilità di acquistare il controller Amazon Luna al prezzo di $ 50, che si collega direttamente ai server di gioco. Oppure utilizzare controller di terze parti compatibili, o un mouse e una tastiera Bluetooth o USB. Sono supportati anche i controller ufficiali di PlayStation 4 ed Xbox One.

Per il momento, Amazon Luna è disponibile solo negli Stati Uniti. L’accesso a Luna è concesso solo su invito.