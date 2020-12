Nel corso degli ultimi mesi sono state molteplici le novità introdotte su Netflix. Tra film e serie TV quella che vi riportiamo da seguito è la lista completa delle ultime uscite:

(Serie tv) Grand Army

(Serie tv) Nero a metà, seconda stagione.

(Serie tv) La Révolution

(Serie tv) Gli ultimi ragazzi sulla Terra, Libro 3

(Serie tv) Star Trek: Discovery, terza stagione

(Serie tv) Qualcuno deve morire

Ciononostante, però, ad oggi gli utenti della piattaforma Americana non attendono altro che il rilascio di nuovi episodi per le serie televisive ormai affermate. Tra le più attese, quindi, rientrano in assoluto Lucifer, Stranger Things e Vis a Vis. Scopriamo quindi di seguito quali sono le ultime novità in arrivo

Stranger Things, Lucifer e Vis a Vis: ecco cosa ci aspetta nei prossimi mesi

Iniziamo con Stranger Things. La serie televisiva, come ben sappiamo, è in assoluto una delle più apprezzate dagli utenti di Netflix. Milioni di fan in tutto il mondo, di fatto, sono in attesa della quarta stagione la quale, a causa della pandemia di Covid-19, ha subito dei forti ritardi. Ad oggi, dunque, non ci sono novità in merito ad una possibile data di rilascio ma, stando a quanto emerso online, quest’anno il cast sembrerebbe essersi allargato, accogliendo al suo interno anche Levon Hawke, figlio di Uma Thurman e Ethan Hawke.

Proseguiamo ora con Lucifer. Nel mese di Agosto, tutti i fan della serie TV hanno avuto la possibilità di accedere ai primi 8 episodi della quinta stagione. Ad oggi, purtroppo, non ci sono notizie certe sul rilascio della seconda parte se non che, quest’ultima, potrebbe arrivare sul piccolo schermo nella seconda metà del 2021. Ciononostante, però, pochi giorni fa sono stati resi pubblici i titoli dei nuovi episodi. Eccoli di seguito:

Episodio 9: Family Dinner

Episodio 10: Bloody Celestial Karaoke Jam

Episodio 11: Resting Devil Face

Episodio 12: Daniel Espinoza: Naked and Afraid

Episodio 13: A Little Harmless Stalking

Episodio 14: Nothing Lasts Forever

Episodio 15: Is This Really How It’s Going to End?!

Episodio 16: A Chance at a Happy Ending

Terminiamo infine con Vis a Vis. Alcuni mesi fa è stato rilasciato ufficialmente lo spin-off della serie “Vis a Vis: El Oasis” il quale, contro ogni previsione, ha riscosso in poco tempo un grande successo. Ciò, dunque, ha spinto gli appassionati della serie a richiedere una nuova stagione ma, sfortunatamente, quest’ultima non si farà. In fase di produzione, di fatto, l’ideatore Ivan Escobar affermò quanto segue: “El Oasis sarà in assoluto l’ultima stagione e lo posso assicurare. Abbiamo calato l’ultimo asso nella manica, ci giochiamo tutto, non lasceremo indietro nulla.”