La piattaforma di streaming certamente più amata del pianeta è senza dubbio alcuno Netflix, il sito californiano infatti, grazie al proprio catalogo ha saputo conquistare milioni di utenti sbaragliando ogni concorrenza che prende corpo nelle altre piattaforme come Prime Video e Disney+, ciò è dovuto soprattutto al fatto che il catalogo, è ricchissimo di contenuti i quali tra l’altro sono sempre in costante aggiornamento e fornito di ogni stagione non appena rilasciata.

All’interno del catalogo troviamo tantissimi best seller, tra cui per l’appunto Lucifer, Vis a Vis e The Witcher, scopriamo insieme cosa ci riserva il futuro.

News a sorpresa

Partiamo con le notizie più tranquille, iniziamo infatti con Vis a Vis, la nota serie spagnola è giunta al suo maturo traguardo e dunque non andrà avanti con ulteriori stagioni, il massimo che potete fare è recuperare uno spin-off intitolato El-Oasis.

Arriviamo ora a Lucifer, qui c’è qualcosa in più da dire, infatti la quinta stagione ha esordito il 21 Agosto di quest anno con la prima metà degli episodi disponibili, i quali hanno ovviamente lasciato mille interrogativi su come andrà a finire, le risposte arriveranno purtroppo nel 2021, probabilmente a primavera, per ora abbiamo solo i titoli degli ultimi 8 episodi che arriveranno presto.

Episodio 9: Family Dinner

Episodio 10: Bloody Celestial Karaoke Jam

Episodio 11: Resting Devil Face

Episodio 12: Daniel Espinoza: Naked and Afraid

Episodio 13: A Little Harmless Stalking

Episodio 14: Nothing Lasts Forever

Episodio 15: Is This Really How It’s Going to End?!

Episodio 16: A Chance at a Happy Ending

Arriviamo ora a The Witcher, qui abbiamo la notizia a sorpresa, infatti a seguito della fine del Witchmas, su Twitter è stato distribuito uno screenshot della prima pagina del copione, il quale mostra un inizio della seconda stagione molto concitato e a tema splatter, con Geralt che sarà protagonista di una agitata lotta.