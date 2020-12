Google è stata in grado di rilevare il terremoto avvenuto a Milano lo scorso 17 dicembre intorno alle 17:00. Inizialmente il forte boato avvertito non era stato considerato da tutti un terremoto, almeno fino alla segnalazione dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La potenza della scossa si è aggirata tra i 3,8 e i 4,4 gradi della scala magnitudo.

Come detto però l’INGV non è stato l’unico ad avvertire e segnalare il terremoto; la stessa Google è riuscita a rilevare il fenomeno sismico grazie ai sensori di movimento dei propri utenti possessori di Android. Una iniziativa che ha preso il via ormai da qualche tempo e che, a quanto pare, sta iniziando a raccogliere i primi frutti.

Google: il sensori di movimento per individuare i terremoti

Questa nuova funzione è ovviamente ancora in una fase sperimentale, tuttavia l’idea di sfruttare gli smartphone e gli accelerometri per individuare eventuali scosse sembra funzioni. Per riuscirci, come già ribadito, sfrutta i segnali di geolocalizzazione, che in caso rilevassero qualcosa invierebbero un segnale ai server del colosso di Mountain View.

Qui le informazioni si combinano per poi essere analizzate; in questo modo è possibile individuare eventuali scosse telluriche. La cosa interessante di questa nuova funzione la possibilità di utilizzare centinaia di singoli punti di rilevamento al posto di un sismografo malgrado quest’ultimo risulti nettamente più preciso. Una volta stabilita la possibilità che si stia verificando un terremoto poi Google invia un messaggio alla propria utenza in cui consiglia di consultare le fonti ufficiali per avere informazioni più dettagliate in merito al fenomeno.