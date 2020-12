Ci sono continui contrasti nel mondo automobilistico, uno di questi è quello che c’è tra auto a diesel e auto elettriche. Sono molte le contrapposizioni che esistono tra questi due tipi di alimentazione, le quali vengono anche messe in evidenza dagli stessi consumatori. Molti tendono a scegliere ancora le auto a diesel per un fattore di convenienza da non trascurare, tuttavia molti considerano l’elettrico il futuro. Ciononostante, le auto elettriche non riescono ancora a mettere d’accordo tutti principalmente a causa di 5 motivi fondamentali che ora andremo a scoprire di seguito.

Diesel contro elettrico: la sfida la vince ancora il gasolio

Come detto anche sopra, le auto elettriche non sono ancora accessibili alla massa. Di fatto, il prezzo di listino rappresenta ancora un ostacolo abbastanza grande per acquistare un’auto con alimentazione elettrica. Per quanto riguarda il secondo motivo, invece, abbiamo i costi di manutenzione, i quali di solito sono anche qui troppo alti.

Il terzo motivo è rintracciabile nei costi di rifornimento, che sono esosi, e la difficoltà nel fare rifornimento. Quest’ultimo dettaglio non è affatto da trascurare, in quanto spesso si devono percorrere fin troppi chilometri per cercare e trovare una colonnina di ricarica. Quinto e ultimo motivo è quello che riguarda l’inquinamento. Infatti, lo smaltimento della batteria di un’auto ad alimentazione elettrica, alla fine del suo ciclo vitale, risulta ancora oggi fin troppo inquinante.

Infine, il consiglio che vi diamo è scegliete in base a ciò che più vi piace e più vi interessa, ma soprattutto tenendo conto delle risorse economiche che avete a disposizione.