Le offerte Coop e Ipercoop sono davvero molto interessati, in alcune occasioni i prezzi appaiono essere decisamente più bassi del previsto, garantendo così all’utente finale un risparmio quasi senza precedenti, su tantissimi modelli di tecnologia generale.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Coop e Ipercoop, possono essere completati in esclusiva presso i punti vendita fisici dell’azienda, non online sul sito ufficiale o da altre parti in Italia. Indipendentemente da questo, i singoli prodotti vengono comunque proposti in versione no brand, e con alle spalle un’importante garanzia legale della durata di 24 mesi.

Coop e Ipercoop: le offerte sono per tutti

Lo smartphone su cui Coop e Ipercoop hanno deciso di giocarsi il tutto per tutto, è lo Huawei P40 Lite E, un terminale da poco tempo disponibile sul mercato, ed appartenente alla fascia bassa dello stesso.

I punti di forza sono rappresentati da un design elegante, un display molto ampio ed un comparto fotografico all’altezza della situazione; alle spalle, tuttavia, troviamo comunque l’handicap che accomuna tutti i prodotti del brand, ovvero l’assenza dei servizi Google, infatti l’utente che lo acquisterà si dovrà affidare al 100% ai cosiddetti Huawei Mobile Services.

Il prezzo finale è davvero ridotto, saranno necessari solamente 139 euro per il suo acquisto, in versione ovviamente sbrandizzata, quindi con aggiornamenti che verranno rilasciati direttamente dal produttore, e non dall’operatore telefonico. I dettagli del volantino Coop e Ipercoop discusso nell’articolo, sono disponibili sul sito ufficiale.