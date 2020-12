Comet riesce ancora una volta a sopraffare le dirette rivali del settore con una campagna promozionale che non disdegna i top di gamma, una selezione di prodotti fortemente scontati a prezzi sempre più bassi, e grazie ai quali il risparmio è pressoché assicurato per tutti.

Gli acquisti, data la chiusura odierna dei negozi, potranno essere completati solamente sul sito ufficiale dell’azienda, in questo caso la consegna è gratuita presso il proprio domicilio, al superamento dei 49 euro di spesa (anche cumulativi di più prodotti). Nell’eventualità in cui l’ammontare dell’ordine fosse inferiore, potrete ugualmente richiedere la consegna a casa, ma dovrete pagare una quota non superiore ai 10 euro.

Comet: che offerte con il nuovo volantino

Uno degli sconti assolutamente da non perdere da Comet riguarda l’Apple iPhone 11, un modello molto richiesto dagli utenti di tutto il mondo, ed ultimamente tornato in auge data la riduzione del prezzo di vendita, come conseguenza del lancio sul mercato del nuovo iPhone 12. Da Comet sarà possibile spendere solamente 629 euro per il suo acquisto definitivo, sempre in versione completamente sbrandizzata.

Coloro che invece vorranno mettere le mani su un prodotto Android, potranno affidarsi a modelli i cui prezzi non superano i 300 euro, tra questi troviamo Oppo A91, Huawei P40 Lite, Xiaomi Redmi 9C, Oppo A53s, Oppo A52, Motorola E7+, Huawei Y6p, Motorola G9 Plus o similari.

Per approfondire la conoscenza con il volantino Comet non dovete fare altro che aprire le pagine sul sito.