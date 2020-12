Il volantino Bennet appare essere il più pazzo dell’anno, al suo interno gli utenti possono spaziare tra monopattini, accessori per la casa, console o smartphone di ultima generazione, riuscendo complessivamente sempre a risparmiare il più possibile.

L’attuale campagna promozionale soddisfa pienamente le aspettative e le richieste dell’intera community, essendo perfettamente in grado di scontare i migliori prodotti in circolazione. L’unico limite invalicabile riguarda sicuramente la disponibilità sul territorio nazionale, infatti gli acquisti dovranno necessariamente essere completati fisicamente in negozio, non sul sito ufficiale dell’azienda.

Bennet: sconti ed offerte in tutti i negozi

In tutti i negozi di Bennet gli utenti possono prima di tutto acquistare un ottimo Samsung Galaxy S20 FE, la nuovissima fan edition da poco comparsa sul mercato, condita con un processore Qualcomm Snapdragon 865, nonché ovviamente tutte le specifiche del rinomato Samsung Galaxy S20. Il suo prezzo è inferiore alle aspettative, l’utente dovrà pagare solamente 499 euro per l’acquisto definitivo.

In parallelo sono disponibili tantissimi altri prodotti interessanti, non mancano le console come PS4 a 279 euro o Nintendo Switch a 299 euro, per finire poi con prodotti per la casa, del calibro del purificatore d’aria Dyson, in vendita ufficialmente a 599 euro.

Un insieme di sconti che attira sicuramente l’utente pronto a spendere poco o niente per l’acquisto di prodotti di tecnologia, e che ancora oggi è alla ricerca della migliore occasione per risparmiare. Il volantino Bennet è riassunto direttamente nel nostro articolo.