WindTre è uno dei gestori protagonisti per il cosiddetto “Bonus pc e tablet”, entrato sulla scena della telefonia mobile durante gli ultimi mesi del 2020. Tutti i clienti del gestore ed anche i nuovi abbonati potranno richiedere il voucher voluto dal Governo per la diffusione nazionale di connessione internet e dispositivi mobili.

WindTre, occasione da non perdere con tablet gratis e sconto 500 euro

L’agevolazione, per i clienti WindTre così come per altri gestori, prevede una soglia massima di 500 euro. Il buono è garantito a chi ha un reddito ISEE dal valore uguale o inferiore a 20mila euro.

Sono due le promozioni previste da WindTre per il bonus per i dispositivi mobili e la rete internet. Le offerte si inseriscono nel novero delle tariffe SuperFibra. Gli abbonati, in una prima versione della promozione, pagheranno solo 7,31 euro al mese per la connessione internet illimitata con Fibra Ottica. Gli utenti potranno anche avere a costo zero un tablet, il Lenovo Tab M10 FHD Plus.

Nella seconda variante, la tariffa prevede un costo di 12,31 euro per la connessione internet. Leggermente più avanzato è il tablet messo a disposizione del pubblico: il Samsung Galaxy TAB S6 LITE. In questo caso, al pubblico sarà chiesta una differenza di 159,99 euro.

I prezzi previsti da WindTre sono validi per il primo anno, dopodiché vi sarà un aumento di 10 euro sul costo di listino. Per entrambe queste occasioni il bonus di 500 euro è regolarmente diviso per la parte dedicata alla connessione internet e per la parte dedicata all’acquisto di tablet.