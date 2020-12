Vodafone prova a riprendersi gli utenti che tempo fa hanno deciso di abbandonarla per recarsi direttamente da TIM, con il lancio di una promozione veramente incredibile, quest’oggi sarà possibile approfittare della Special Unlimited, soluzione da 9,99 euro al mese, con alle spalle una miriade di contenuti.

L’attivazione, come era lecito immaginarsi dall’introduzione, risulta essere possibile in via esclusiva per i clienti in uscita da TIM, Tiscali e CoopVoce, con annessa richiesta di portabilità del numero originario. Inizialmente viene richiesto il versamento di un contributo pari a 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, con l’aggiunta di altri 5,01 euro per l’offerta in sé, tutto questo però con 5 euro già di credito incluso.

Vodafone: la Special Unlimited miete vittime

Alle spalle della Special Unlimited di Vodafone troviamo comunque una serie di contenuti effettivamente invidiabili, tra questi spiccano 50 giga di traffico dati alla massima velocità (che al momento attuale, con smartphone abilitato, corrisponde a 600Mbps in download), affiancati da illimitati minuti e SMS da utilizzare per telefonare ad ogni numero in Italia.

La richiesta di Vodafone, da un punto di vista di prezzo mensile, non è particolarmente elevata, infatti sono necessari solamente 9,99 euro a rinnovo, con pagamento tramite il credito residuo della SIM ricaricabile. I vincoli contrattuali sono letteralmente nel dimenticatoio, ciò sta a significare che il cliente potrà decidere in un qualsiasi momento di abbandonare l’azienda, senza incorrere in penali di alcun tipo.

L’attivazione della promozione dell’operatore in red è possibile in tutti i punti vendita dislocati per il territorio, non sul sito ufficiale.