L’operatore Tim ha recentemente deciso di riproporre l’iniziativa che permette a tutti i suoi utenti di ricevere in omaggio un bundle dati da 100 GB da utilizzare per 3 mesi.

Le condizioni prevedono che, per ricevere i 100 GB utilizzabili per tre mesi, l’utente deve attivare la Ricarica Automatica entro il prossimo 27 dicembre 2020. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim: ultimi giorni per ricevere 100 GB in omaggio utilizzabili in 3 mesi

Le condizioni sono le stesse di quanto già previsto ad inizio mese: per riceverli basterà attivare l’opzione TIM Ricarica Automatica. La promozione si rivolge a tutti i clienti TIM ricaricabili consumer, ma ha una durata di tempo limitata; gli interessati potranno infatti attivarla unicamente entro e non oltre il prossimo 27 dicembre, salvo ulteriori proroghe.

Per poter usufruire del bonus da 100GB, i clienti potranno recarsi sul sito ufficiale o sull’app MyTIM e cliccare sull’apposito pulsante “ATTIVA SUBITO“. Una volta fatto ciò, sarà necessario attendere l’SMS di conferma per poter usufruire della promozione. L’eventuale bonus in regalo viene attivato in automatico (entro 72 ore) successivamente all’attivazione di TIM Ricarica Automatica su linee con attiva un’offerta dati a pagamento. La disattivazione del servizio TIM Ricarica Automatica o di tutte le offerte dati a pagamento, fa perdere il diritto al bonus.

Vi ricordo inoltre, che l’operatore in questione, insieme a Vodafone, WindTre ed alcuni operatori virtuali, ha risposto all’appello della Ministro Pisano. Questo fa si che Tim e gli altri, vadano a regalare traffico gratuito a tutti i propri clienti durante le festività natalizie, che andranno a favorire le videochiamate e le chiamate tramite connessione web, di tutte le persone che purtroppo non potranno vedere i propri cari durante le festività.