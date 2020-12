TIM ha proposto in questo mese di Dicembre alcune delle sue migliori tariffe ai nuovi clienti ed a tutti coloro che sono già abbonati. Le iniziative più importanti sono riservate, come oramai usuale, per quella fascia di pubblico che effettua la portabilità da altro gestore. Nei giorni di Natale, TIM propone due alternative low cost a chi cambia il proprio operatore.

TIM, tariffe low cost con minuti e 50 Giga internet: il regalo a tutti i nuovi clienti

Anche in questa fase conclusiva del 2020, la migliore tariffa di TIM è la Supreme New. Il pubblico che sceglie questa tariffa avrà a sua disposizione un pacchetto base composto da minuti senza limiti e da 50 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo della tariffa è di 5,99 euro ogni trenta giorni. Particolare attenzione però bisogna fare per le condizioni di attivazione di questa tariffa. Allo stato attuale, infatti, la promozione è riservata in questa formula solo a chi effettua la portabilità da Iliad-

In alternativa, gli utenti di altri gestori, tra cui anche Vodafone e WindTre, possono beneficiare della Steel Pro. Le soglie di consumo per questa promozione di TIM sono del tutto speculari a quella della Supreme New. Il pacchetto conferma quindi minuti senza limiti più 50 Giga per internet al costo di 7,99 euro ogni trenta giorni.

Sia nell’una che nell’altra occasione, la portabilità del numero è necessaria. Per l’attivazione basta rivolgersi in uno degli store di TIM sul territorio italiano. Per il passaggio della rete saranno necessari sino a tre giorni lavorativi.