Per tutti gli amanti di Pokemon Go che al contempo sono appassionati di moda arriva una notizia che farà fare i salti di gioia. Arriva infatti dall’account ufficiale di Gucci quello che sembra a tutti gli effetti il primo indizio di una collaborazione tra il marchio della moda e il mondo dei mostriciattoli collezionabili.

Gucci però non sembrerebbe l’unico brand del mondo della moda a iniziare questa collaborazione; a partecipare al progetto anche il marchio North Face. Facciamo però un passo indietro; tutto comincia con la collaborazione dei due brand del mondo della moda. Gucci e North Face hanno infatti avviato una campagna per la commercializzazione di giacche, zaini e stivali che richiamassero lo stile dei primi modelli di North Face.

Pokemon Go: la collaborazione con Gucci e North Face

Un’iniziativa sicuramente lodabile, ma in che modo si ricollega a Pokemon Go? Questo non è ancora dato saperlo. Le possibilità sono tantissime. Un’ipotesi è che potrebbero essere introdotti dei capi di abbigliamento dei due marchi all’interno dell’App; d’altronde gli avatar dei giocatori sono personalizzabili anche nello stile di abbigliamento. Un’altra possibilità però è che siano i nostri amati Pokemon ad abbandonare il proprio mondo per arricchire i motivi degli abiti dei due brand.

Magari, chissà, verrano realizziate entrambe queste possibilità. Come detto ancora non c’è dato sapere. Non resta che attendere l’inizio del 2021 quando, quasi sicuramente, immisero della collaborazione tra Pokemon Go, Gucci e North Face verrà finalmente svelato. Per ora dovremo accontentarci del post su Twitter che, sicuramente, avranno scatenato l’hype degli appassionati.