Telegram si è recentemente aggiornata portando con sé ben 5 novità abbastanza interessanti. L’applicazione in questione è sempre una sicurezza in fatto di aggiornamenti.

Quello di oggi, arrivato per introdurre la versione 7.3, rispetta le aspettative portando con sé una lunga lista di novità e miglioramenti, i quali non fanno mai male. Scopriamo insieme alcuni dettagli.

Telegram si aggiorna e porta 5 novità, scopriamole insieme

Il changelog della nuova versione di Telegram è molto chiaro, le novità introdotte sono ben 5 e ognuna di loro fa riferimento a una nuova funzione o a un miglioramento di qualcosa che c’era, a dimostrazione del fatto che Telegram lavora costantemente per migliorare il suo servizio e la sua applicazione per Android.

Con la nuova versione è possibile trasformare una qualsiasi delle tue chat di gruppo in una conference call accendi-spegni, ora è possibile archiviare i dati di Telegram sulla scheda SD. E ancora, è possibile modificare le foto inviate senza doverle inviare una seconda volta e permette di scaricare gli sticker più velocemente e guarda i loro contorni scintillanti mentre vengono caricati.

Infine, sono presenti delle nuove animazioni per il pulsante “Nuovo messaggio”, i profili utente, le cartelle chat e i contatori dei messaggi. Insomma, le novità sono tante, è come se il colosso avesse voluto farci un regalo di Natale, dato che le festività quest’anno saranno un po’ particolari rispetto agli altri anni, come ben saprete. Non ci resta che scaricare la nuova versione dell’app per scoprire con i nostri occhi tutte le novità appena descritte.