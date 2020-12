Vodafone a Natale si supera: offerte fino a 100GB per il rientro

Vodafone in questo momento è l’unico gestore che in Europa trova tutti d’accordo sotto ogni punto di vista. Infatti sono tantissime le persone che amano questa azienda proprio per la grande qualità che permette di avere con le sue offerte di tipo mobile.

Da diversi anni a questa parte la leadership resta ben salda tra le mani del colosso, il quale però ha visto qualche utente scappare via dopo l’arrivo di Iliad. I prezzi bassi hanno attirato parecchie persone che avevano una delle offerte di Vodafone, azienda che adesso vuole reagire. Proprio per questo sono nate tre nuove promozioni telefoniche mobili fino a 100 giga per coloro che vogliono rientrare.

Vodafone: le nuove offerte sono adesso disponibili per tutti coloro che vogliono rientrare

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga