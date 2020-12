Telegram VS Whatsapp: come inviare messaggi in anonimo tramite le app

Telegram VS Whatsapp: questo è il problema. Le due app di messaggistica sono da sempre acerrime “nemiche” dal punto di vista della competizione. Stavolta però nulla ha a che vedere con questo, visto che parleremo di un elemento che accomuna entrambe: l’uso dei messaggi di WhatsApp e Telegram senza il bisogno del numero di telefono. In parole più semplici, scopriamo come inviare dei messaggi attraverso le app risultando anonimi ai contatti della rubrica.

Per farlo, basta l’ausilio di un servizio che generi numeri telefonici virtuali. Di tali scorciatoie ne esistono a bizzeffe, alcune presenti in maniera totalmente gratuita anche come applicazione per lo smartphone, e funzionano tutti in maniera semplice. Dopodiché è necessario iscriversi al servizio compilando il modulo specifico e seguire la procedura indicata. Al termine del processo verrà rilasciato un numero di telefono virtuale da utilizzare per dar vita ad un nuovo account su WhatsApp Vs Telegram.

WhatsApp VS Telegram: istruzioni per l’uso

Tra gli esempi migliori per provare tale funzione troviamo TextNow, una di quelle applicazioni gratuite che generano quindi un numero virtuale fasullo da utilizzare con WhatsApp e Telegram.

Per poter cominciare a inviare messaggi anonimi sulle note piattaforme di messaggistica istantanea occorre anzitutto scaricare sullo smartphone l’app. Una volta installata e completata la procedura eseguendone tutti i passaggi, TextNow continuerà con la generazione di un numero virtuale che dovrà essere fornito a WhatsApp o Telegram nel momento in cui viene richiesta la verifica dell’account.

Dopo aver verificato l’account, si potrà finalmente cominciare ad utilizzare WhatsApp e Telegram e scambiare messaggi con i propri contatti, anche se utilizzando un numero sconosciuto, e quindi in questo modo chattare in forma anonima.