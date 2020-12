Netflix: la lista delle serie tv che renderanno il tuo Natale speciale

Siamo giunti al tanto atteso giorno. Nonostante le molteplici difficoltà che questo anno ci ha “regalato”, siamo ansiosi di respirare ancora una volta l’aria natalizia. A questo, visti gli ultimi provvedimenti presi dal Governo, una buona alternativa per festeggiare è la famosa piattaforma americana Netflix. Dunque, se possedete un abbonamento, ecco un breve elenco di film e serie TV in uscita per le prossime festività natalizie. Vi ricordiamo che esiste anche una categoria segreta dedicata interamente al Natale.

Holidate

Christmas Drop: operazione regali

Jingle Jangle: Un’avventura natalizia

Qualcuno salvi il Natale: Seconda parte

Nei panni di una principessa: Ci risiamo!

Un Natale su misura

L’amore non va in vacanza

Klaus – I segreti del Natale

Natale con uno sconosciuto

Buon quel che vi pare

Oggi, 24 dicembre del 2020, è ora di sbizzarrirci con film e serie di Natale e noi di Tecnoandroid vi aiuteremo nella scelta.

Netflix: un ricco Natale grazie alle trame della piattaforma

I due attori vestono i panni rispettivamente di Sloane, una giovane rimasta l’unica single in famiglia e che durante le festività viene ossessionata dai suoi parenti affinché trovi finalmente un fidanzato, e Jackson, un ragazzo che vive lontano dai suoi e per non passare le vacanze da solo si ritrova coinvolto in diversi appuntamenti al buio, quasi sempre disastrosi.

Scritta e ideata da Tucker Cawley (Tutti amano Raymond), Buon quel che vi pare è una serie comedy natalizia capace di unire umorismo e romanticismo. La sitcom vanta un ottimo cast tra cui spiccano attori come Dennis Quaid, Bridgit Mendler, Brent Morin, Ashley Tisdale ed Elizabeth Ho.

La trama segue le vicende di Don Quinn (Dennis Quaid), un padre molto protettivo nei confronti della sua famiglia, che, nonostante la felicità di riabbracciare sua figlia Emmy tornata a casa dalle vacanze trascorse in California, non sopporta che la sua “bambina” si sia presentata con il suo nuovo ragazzo Matt, un musicista spiantato.

Il giovane le proverà tutte per riuscire a far colpo sulla famiglia di Emmy, ma i Quinn si dimostrano poco disponibili ad accoglierlo e lo fanno spesso sentire di troppo, mettendo così a dura prova anche il rapporto con la figlia. Riuscirà Matt a conquistarsi un posto in famiglia durante le festività natalizie?