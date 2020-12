Fine del mondo: nelle varie profezie si nasconde un abisso

L’uomo nasce curioso e affamato di conoscenza approfondita. Per questa ragione, da sempre egli si impegna per arrivare a capo della verità in riferimento alla fine del mondo. La ragione è causata principalmente dalla “psicosi” nata dalle molteplici teorie di profeti come Ezechiele o dalle antiche popolazioni Maya. Queste da sempre danno vita a decine e decine di profezie e teorie in circolo ormai da anni. Entrando nel dettaglio: i Maya credevano che il mondo sarebbe terminato il 12 dicembre del 2012. Anche Ezechiele con la sua profezia presente nel libro della Genesi non era da meno.

Fine del Mondo: le profezie sull’apocalisse

Tali previsioni hanno avuto un impatto devastante sul profilo psicologico della popolazione mondiale a causa anche di tutti gli sfortunati eventi che stanno lentamente distruggendo il nostro pianeta come ad esempio lo scioglimento dei ghiacciai, la foresta amazzonica che brucia e il virus pandemico che conosciamo molto bene. Tutti eventi catastrofici che hanno dunque indotto a pensare ad una imminente fine del mondo.

Come queste anche le insidiose fake news sono servite a seminare il terrore. Proprio per questo motivo bisogna scindere il reale dalla finzione.

Sta di fatto che il loro obiettivo primario è proprio quello di diffondere ansia e panico in tutto il mondo. Sapevate che il terrore sulla profezia dei Maya del 12/12/12 è stato scatenato da un tweet di uno studente filippino che aveva sbagliato i calcoli? Ebbene sì. Errori e panico diffuso inutilmente.

La teoria presente invece nella profezia di Ezechiele spiega che avvistare dei pesci nel Mar Morto, varrebbe a dire che la fine del mondo è vicina. Autore dello scatto che testimonia tale profezia è un reporter israeliano, Noam Bedein. Considerato il luogo però, risulta alquanto arduo credere ad uno scatto decisamente sgranato.