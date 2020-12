Il nuovo volantino lanciato nel periodo corrente da Bennet è assolutamente da cogliere subito al volo, poiché è in grado di garantire al consumatore italiano la possibilità di accesso ad una miriade di sconti, alcuni anche applicati su modelli appartenenti alla fascia alta del mercato.

Risparmiare con Bennet appare essere molto più semplice del previsto, il consumatore interessato alla tecnologia, deve comunque sapere che sarà obbligatorio recarsi personalmente in negozio per completare gli acquisti, in caso contrario non sarà possibile fruire degli stessi identici prezzi bassi. Ogni singolo prodotto commercializzato da Bennet, è effettivamente disponibile con garanzia di 24 mesi, e sopratutto in versione no brand.

Bennet: le offerte vi faranno impazzire

Le offerte del volantino Bennet raggiungono il loro apice nello sconto applicato su un prodotto di altissima qualità, quale è appunto il Samsung Galaxy S20 FE, un dispositivo che tanti di noi hanno effettivamente desiderato, e che finalmente risulta essere acquistabile ad un prezzo non elevato, più precisamente corrispondente a soli 499 euro.

Volendo risparmiare ancora di più, il consiglio è di avvicinarsi a modelli del calibro di Samsung Galaxy A20s, in vendita a 139 euro, oppure i vari Xiaomi Redmi 9At, Samsung Galaxy S10 Lite e Samsung Galaxy A71, tutti proposti comunque ad un prezzo che non supera i 379 euro.

Il volantino Bennet lo potete trovare elencato nel dettaglio direttamente nelle pagine che abbiamo deciso di inserire nel nostro articolo, sottoforma di galleria fotografica.