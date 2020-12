Android: tantissime app e giochi a pagamento sono gratis sul Play Store

Non bisogna mai dare per sicure determinate situazioni, come ad esempio quella in cui Apple riusciva a primeggiare su Google dal punto di vista del sistema operativo mobile. In seguito Android, il celebre sistema operativo con il robottino verde in bella mostra, ha preso quota senza problemi per poi dominare il panorama della telefonia mobile.

Tutti coloro che si appellavano a problemi di stabilità, ad oggi di certo non ne troveranno. I miglioramenti sono stati esponenziali e hanno comportato un seguito sempre più folto di persone che prima mai avrebbero immaginato di utilizzare Android. Uno dei motivi sta anche nella grande versatilità della piattaforma che consente infatti personalizzazioni ad altissimi livelli. Stancarsi di uno smartphone Android è infatti molto difficile, visto che tutti i suoi aspetti sono modificabili. A consentire anche questo ci pensa il Play Store di Google, market dedicato al download di giochi e applicazioni di vario genere. Proprio durante le ultime giornate e soprattutto oggi, giorno di festa, ci sono state app a pagamento offerti totalmente gratis da Google.

Android, solo per oggi in questa lista trovate titoli a pagamento in maniera gratuita

L’elenco qui sotto evidenzia diversi titoli del mondo Android che saranno scaricabili solo per oggi gratis. Ecco tutti i link diretti per il download ufficiale: