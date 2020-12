Android: in regalo app e giochi a pagamento gratis sul Play Store

Android permette sempre di avere a disposizione il meglio per quanto riguarda la telefonia in mobilità. Ogni smartphone al giorno d’oggi risulta spesso essere della schiera del robottino verde, dato che sono talmente tanti gli utenti che sarebbe difficile non imbattersi in qualche amante della piattaforma di Google. Allo stesso tempo la concorrenza c’è ed è molto forte, anche se allo stesso tempo Android dimostra di aver fatto grandi passi avanti distanziando tutti.

Il merito è di tutti gli aggiornamenti e delle varie innovazioni che hanno portato la piattaforma ad essere una delle più stabili e versatili. Proprio quest’ultimo aspetto, la versatilità, non passa in secondo piano visto che soprattutto gli utenti più esperti amano modificare e personalizzare il proprio smartphone dall’interno. Questa caratteristica appartiene prettamente ad Android, essendo possibile anche grazie alla presenza del Play Store. All’interno del noto market sono disponibili vari contenuti, tra i quali ci sono tante app e tanti giochi a pagamento offerti solo per qualche giorno gratis.

Android, solo per oggi potete scaricare dei titoli a pagamento totalmente gratis dal Play Store di Google

La lista in basso evidenzia ancora una volta dei contenuti a pagamento del mondo Android che potrete scaricare gratis è solo per qualche giorno. Ecco dunque tutti i link diretti per il download: