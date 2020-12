Il Redmi 7 è stato rilasciato all’inizio del 2019 con MIUI 10 basato su Android Pie. Lo smartphone è stato successivamente aggiornato alla MIUI 11 nello stesso anno. Ora, mentre il 2020 sta per finire, la società ha iniziato a lanciare il tanto atteso aggiornamento di Android 10 per la variante globale di questo dispositivo.

Xiaomi ha iniziato il lancio di Android 10 per Redmi 7 in Cina nel mese di giugno. Tuttavia, l’azienda ha impiegato 6 mesi per fornire lo stesso aggiornamento per la variante globale. L’ultimo aggiornamento per la variante globale di Redmi 7 viene fornito con il numero di build V11.0.1.0 QFLMIXM. Poiché viene implementato in batch, al momento è disponibile solo per utenti selezionati.

Redmi 7: controllate la disponibilità dell’aggiornamento

La nuova build del software per l’ex bestseller di Xiaomi offre una nuova tonalità di notifica e gesti del centro di controllo insieme a ottimizzazioni per la modalità scura. Inoltre, porta anche un animazione colorata per la barra di stato, illuminazione dello schermo con animazione e correzione di un bug sulla schermata iniziale.

Infatti, alcuni utenti hanno riferito che la schermata diventata nera e lampeggiava dopo aver sbloccato lo schermo. Grazie all’ultimo aggiornamento, il team di sviluppo sembra aver corretto il problema. Detto questo, ci aspettiamo che Xiaomi inizi a distribuire l’aggiornamento di Android 10 alle altre varianti regionali del Redmi 7 nei prossimi giorni.

Sfortunatamente, questo potrebbe essere l’ultimo importante aggiornamento per questo smartphone poiché la società ha recentemente annullato il suo aggiornamento MIUI 12 per il device. Ciò significa che il noto smartphone non riceverà Android 11 in futuro.