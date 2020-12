Telegram si è appena aggiornato e, ancora una volta, con le novità introdotte dimostra di essere sempre un passo avanti a WhatsApp. Una delle funzionalità più interessanti riguarda la Chat vocale di gruppo, che funziona un po’ come un server di Discord, se avete ben presente l’applicazione.

Telegram si aggiorna, arrivano le chat vocali di gruppo e altre novità

Ogni gruppo Telegram può diventare una chat vocale sempre attiva che può essere utilizzati per diversi fini. Che sia per gestire meglio il lavoro con i propri colleghi, per svolgere una lezione online, per partecipare ad una conferenza, per discutere di strategie mentre si gioca o molto più semplicemente per chiacchierare con un gruppo di amici, la chat vocale di Telegram offre tutta la flessibilità di cui ha bisogno e non perde le funzionalità di una chat di testo. E’ dunque possibile condividere file e media.

I gruppi che hanno chat vocali attive presentano una speciale barra in alto che mostra chi sta parlando, mentre i comandi del microfono saranno visibili sullo schermo in modo da poterti silenziare e riattivare rapidamente in qualsiasi momento.

Su Telegram Desktop e nell’app nativa per macOS, inoltre, può essere attivato un pulsante per il push-to-talk per le Chat vocali, per controllare il microfono anche quando Telegram funziona in background.

Questa è solo una delle tante novità aggiunte con l’ultimo aggiornamento di Telegram. Altre novità riguardano:

Archiviazione dei dati su scheda SD per gli utenti Android;

per gli utenti Android; Nuove animazioni per gli smartphone ed i tablet Android, che appaiono quando si tocca il pulsante Nuovo messaggio , quando si aprono i profili, quando si gestiscono le cartelle chat e ovunque si vedano i contatori dei messaggi ;

per gli smartphone ed i tablet Android, che appaiono quando si tocca il pulsante , quando si aprono i profili, quando si gestiscono le cartelle chat e ovunque si vedano i ; Siri può adesso leggere i messaggi ricevuti su Telegram . Per abilitare la funzione, apri le Impostazioni iOS > Notifiche > Fai leggere i messaggi e imposta Telegram su SÌ .

. Per abilitare la funzione, apri le Impostazioni iOS > Notifiche > Fai leggere i messaggi e imposta Telegram su . Nuove emoji animate.

L’aggiornamento è già disponibile per Android e iOS.