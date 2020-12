Samsung ha finora rispettato i tempi dettati dal suo programma di lancio, poiché quasi tutti i suoi recenti smartphone hanno già ricevuto (o hanno iniziato a ricevere) l’ultimo aggiornamento di Android 11.

Una build dell’interfaccia utente One UI 3.0 sta ora arrivando anche alla serie Galaxy A ed alla serie Galaxy M. Queste due sono le serie “economiche” della società. L’aggiornamento per questi dispositivi inizierà dal Galaxy A51 5G e dal Galaxy M31. Samsung ha ora aperto il suo programma beta per questi due smartphone e quelli nei mercati idonei possono già registrarsi.

Samsung Galaxy A e M: in arrivo Android 11

I forum della community Samsung in Corea e India hanno pubblicato, rispettivamente, l’aggiornamento per il Galaxy A51 5G e l’M31. Con un messaggio postato, sono stati informati i proprietari che ora possono richiedere le loro build in versione beta. Per inserire i tuoi nomi, tutto ciò che devi fare è accedere all’app Samsung Members sul tuo smartphone, dove vedrai un banner per iscriverti al programma beta One UI 3.

Una volta terminato il processo, una versione beta del sistema operativo verrà spedita al più presto sul tuo dispositivo. Se vuoi far parte di queste versioni beta, assicurati di compilare il modulo il prima possibile poiché i posti sono generalmente limitati.

Sulla base di un programma di rilascio ufficiale, entrambi gli smartphone dovrebbero iniziare a ricevere l’aggiornamento stabile intorno a marzo. Questa versione di prova beta dovrebbe indicare che altri telefoni Galaxy A e serie M si uniranno presto e sono sulla buona strada per ricevere gli aggiornamenti di Android 11 a tempo debito.