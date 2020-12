NETFLIX: preparate i panettoni, ecco la lista delle serie tv per Natale

A dicembre, Netflix, Sky e Amazon Prime Video, si danno da fare per regalare ai loro utenti nuovi film e serie tv in tempo per la notte di Natale. Iniziamo subito con i titoli delle novità per darvi modo di immergervi completamente. Iniziamo con le uscite di Mank, il film di David Fincher sullo sceneggiatore di Quarto potere, The Prom, il musical con Meryl Streep, James Corden e Nicole Kidman, e The Midnight Sky, ambientato in un mondo post-apocalittico, di George Clooney. Ecco di seguito qualche anticipazione, con trailer e trame dei titoli da non perdere per nessuna ragione. Tra questi non mancano certamente i nomi di alcune serie natalizie.

Netflix: dicembre 2020 si colora grazie a film e serie tv

Come già accennato, è impossibile lasciare alle spalle il Natale, soprattutto se il proprio spirito natalizio è sempre al livelli elevatissimi. Pertanto per gli amanti delle luci colorate, gli addobbi natalizi e gli alberi luminosi, su Netflix arrivano serie come Natale con uno sconosciuto e Buon quel che vi pare.

La prima è una serie che si basa sulla famiglia ed è composta da otto episodi di circa 30 minuti. Essa narra la vita di due ragazzi nel colmo delle loro esperienze, i quali, a causa del padre severo, saranno costretti a tenergli nascosti molti segreti.

La seconda racchiude invece ciò che tutti i single cercano durante il periodo natalizio: trovare il ragazzo perfetto e presentarlo alla famiglia curiosa. Gli episodi intanto sono dodici e durano circa 30 minuti.