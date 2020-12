Stiamo vivendo un periodo in cui, rispetto all’anno scorso, trascorrendo molto più tempo a casa, guardiamo in media il doppio dei contenuti video disponibili sulle piattaforme di streaming. A partire da oggi, anche chi è in possesso di un dispositivo Amazon Echo Show può guardare in streaming tutti i film e le serie TV del catalogo Netflix, tra cui anche importanti titoli del momento come La regina degli Scacchi.

L’intero catalogo Netflix è adesso disponibile su Amazon Echo Show

Basterà dire “Alexa, apri Netflix” per accedere al proprio account e iniziare ad utilizzare la piattaforma. E’ anche possibile cercare e guardare contenuti facilmente e velocemente rivolgendosi direttamente ad Alexa, dicendo “Alexa, mostrami commedie su Netflix” o “Alexa, guarda The Crown su Netflix”.

Altre domande da fare ad Alexa per accedere ai contenuti di Netflix sono:

“Alexa, mostrami film comici”

“Alexa, cerca film d’azione”

“Alexa, apri Netflix”

“I clienti ci dicono che amano la comodità di Alexa e la possibilità di usare la voce per sfogliare e controllare i contenuti che guardano su Echo Show e Fire TV”, afferma Heather Zorn, Director, Alexa Entertainment. “Siamo entusiasti di aggiungere Netflix al nostro elenco di piattaforme di contenuti su Echo Show e di portare, così, la comodità di Alexa a un numero ancora maggiore di abbonati Netflix.”

Oltre ciò, proprio qualche giorno fa Amazon ha reso disponibile una nuova funzionalità su Amazon Echo Show per permettere fino a sette persone di partecipare ad una video-chiamata o chiamata di gruppo. Basterà dire Alexa, chiama la mia famiglia; oppure, Alexa, chiama [nome del gruppo] per avviare la chiamata.