In questo periodo di crisi sanitaria e di quarantena domiciliare, uno degli strumenti ai quali abbiamo fatto maggiore ricorso sono state le applicazioni e le tecnologie per effettuare video-chiamate, ora per restare in contatto con amici e parenti lontani, ora per necessità lavorative (smart working) e di studio (e-learning).

Di applicazioni per effettuare video-chiamate di gruppo ne esistono a bizzeffe, a partire da Skype, WhatsApp, Facebook Messenger e Telegram. Così come sono tanti i dispositivi che ci permettono di video-chiamare i nostri amici o parenti lontani, portatili e smartphone in primis. A questi, però, si aggiungono anche i dispositivi Amazon. A partire da qualche ora, infatti, fino a sette persone potranno partecipare ad una video-chiamata o chiamata di gruppo attraverso i dispositivi Amazon Echo, come Echo Dot, Echo Show ed Echo.

Alexa, chiama la mia famiglia: nuova funzione per le chiamate di gruppo

Per avviare una video-chiamata di gruppo sarà dapprima necessario creare un gruppo di amici o familiari sull’app Alexa, e poi pronunciare un semplice comando: Alexa, chiama la mia famiglia; oppure, Alexa, chiama [nome del gruppo].

Ecco i passaggi da seguire per creare un gruppo e avviare una chiamata o video-chiamata con un massimo di sette persone.

Apri l’app Alexa sul tuo dispositivo iOS o Android;

Seleziona il pannello Comunicazione ;

; Clicca sull’icona a forma di persona in alto a destra;

Seleziona Aggiungi un’azione e Aggiungi Gruppo ;

e ; Fai clic sulla voce Attiva nella schermata che spiega come attivare le Chiamate di gruppo;

nella schermata che spiega come attivare le Chiamate di gruppo; Scegli fino a 7 membri che faranno parte del gruppo e seleziona Continua ;

; Scegli un nome da dare al gruppo, infine clicca sulla voce “Crea Gruppo”.

A questo punto, quando vorrai chiamare un gruppo attraverso un dispositivo Amazon Echo non ti basterà altro che pronunciare la parola magica.