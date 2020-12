ho. Mobile ha deciso di far proseguire ulteriormente l’iniziativa “Porta un Amico” denominata ho. Tanti Amici, con cui si potranno accumulare fino a 150 euro in ricariche omaggio fino al 31 Marzo 2021.

L’operatore virtuale ho., gestito da VEI società controllata al 100% da Vodafone, ha contestualmente aggiornato anche la pagina dedicata a ho. Tanti Amici, il programma che permette di invitare amici e conoscenti in modo da ottenere ricariche gratuite. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

ho.Mobile proroga l’iniziativa Porta un Amico fino al 31 marzo 2021

L’iniziativa Porta un Amico di ho. Mobile era stata lanciata il 9 Dicembre 2019 ed aveva inizialmente come scadenza il 31 Gennaio 2020. Tuttavia, ho. Tanti Amici era stata prorogata per la prima volta fino al 31 Marzo 2020, poi fino al 30 Aprile 2020, poi fino al 30 Giugno 2020, poi al 30 Settembre 2020, successivamente il 21 Dicembre 2020, mentre adesso continuerà ancora fino al 31 Marzo 2021.

L’iniziativa ho. Tanti Amici permette di ottenere fino a 150 euro di ricariche in omaggio per i clienti ho. che effettuano gli inviti, e 5 euro di ricarica per ogni nuovo cliente che utilizzerà l’invito per attivare una SIM ho. Mobile. I clienti ho. Mobile che vogliono partecipare all’iniziativa ed invitare i propri amici potranno farlo tramite la sezione dedicata dell’area clienti dal sito ufficiale, o in alternativa tramite l’apposita sezione presente nell’app per dispositivi mobili.

L’invito, che sarà condivisibile contiene un link personalizzato univoco che identifica il già cliente ho. che ha generato l’invito, e dovrà essere utilizzato da chi intende sfruttarlo per richiedere una nuova SIM ho. Mobile, con o senza richiesta di portabilità del numero. La richiesta si dovrà poi effettuare cliccando il link condiviso dal cliente ho. e sarà valida solo se si acquista direttamente online e si sceglie la consegna della SIM a domicilio, oppure con prenotazione sul sito e ritiro e pagamento nelle edicole convenzionate ho. Mobile. Non vi resta che iniziare ad invitare i vostri amici a passare a ho per guadagnarci entrambi qualcosa.