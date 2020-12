Xiaomi dovrebbe lanciare il suo ultimo top di gamma, Mi 11, il 29 dicembre e sarà il primo smartphone con processore Qualcomm Snapdragon 888. Nelle ultime ore è spuntata in rete un’immagine che potrebbe ribaltare ciò che detto qualche giorno fa.

Per la precisione, mostra una pellicola proteggi schermo del Mi 11 che ci dà alcuni indizi sul display dello smartphone. Secondo questa pellicola, lo smartphone non sarà dotato della fotocamera sotto il display. Ecco i dettagli.

Xiaomi Mi 11 potrebbe non avere la fotocamera sotto al display

Nonostante l’azienda cinese aveva confermato in passato che la prossima generazione di dispositivi per il 2021 avrebbe presentato la camera frontale sotto lo schermo, dalle foto della pellicola in vetro apparse sul social cinese Weibo, è possibile notare il foro per il sensore, che ci conferma che ci sarà il cosiddetto punch-hole come sugli attuali Mi 10.

Sempre dalla pellicola, si può notare di come il vetro frontale che copre il display sarà curvato ai bordi, scelta che non sempre incontra il gusto degli utenti per via dei tocchi involontari che possono capitare mentre si prende il cellulare. Ricapitolando anche le caratteristiche tecniche che sono note in questo momento.

La prima è che monterà un processore Qualcomm Snapdragon 888 con 8 GB di memoria RAM, ricarica rapida 55W, tripla camera posteriore con i seguenti sensori: 108MP per la camera principale, 13MP per la camera ultra-wide e 5MP per la camera macro. È stata avvistata inoltre una versione di fascia ancora più alta dello smartphone, con display di risoluzione 2K AMOLED con refresh rate a 120Hz e ricarica rapida a 120W. Non ci resta quindi che attendere ancora qualche giorno per saperne di più su Xiaomi Mi 11.