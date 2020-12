WhatsApp aggiornerà i suoi Termini di servizio nel 2021, costringendo gli utenti ad accettare nuove regole sulla privacy o altrimenti perdere l’accesso all’app, secondo i primi tester della popolare piattaforma di messaggistica.

Tutte le novità sui nuovi termini di WhatsApp

Le schermate dei “Termini e aggiornamenti delle norme sulla privacy” sono state condivise da WaBetaInfo, che ha affermato che i nuovi termini si riferiscono al modo in cui l’app di messaggistica più popolare al mondo elabora i dati degli utenti. “Toccando Accetto, accetti i nuovi termini, che entreranno in vigore l’8 febbraio 2021”, afferma l’aggiornamento.

“Dopo questa data, dovrai accettare i nuovi termini per continuare a utilizzare WhatsApp oppure eliminare il tuo account.” Un portavoce dell’azienda ha affermato che i cambiamenti relativi al modo in cui le aziende saranno in grado di operare sulla piattaforma e interagire con gli utenti. WhatsApp ha affrontato critiche su come funziona da quando Facebook l’ha acquistata nel 2014 in un accordo del valore di $ 19 miliardi.

Nel 2018, il fondatore di WhatsApp, Jan Koum, si è dimesso dalla carica di amministratore delegato dell’azienda a causa delle preoccupazioni sulla privacy e sulla sicurezza dei dati. “Oggi le aziende sanno letteralmente tutto di te, i tuoi amici, i tuoi interessi e lo usano per vendere annunci”, ha scritto in un post sul blog prima della vendita su Facebook.

“In ogni azienda che vende annunci, una parte significativa del proprio team di ingegneri trascorre la giornata ottimizzando il data mining, scrivendo un codice migliore per raccogliere i dati personali … ricorda, quando è coinvolta la pubblicità, tu l’utente sei il prodotto”.

Il signor Koum non ha fornito una ragione specifica per lasciare la società, anche se fonti vicine alla questione hanno detto al Washington Post all’epoca che si trattava di uno scontro inconciliabile sulla decisione di Facebook di utilizzare i dati personali a scopo pubblicitario.

Il co-fondatore Brian Acton, che ha lasciato l’app dopo l’acquisizione di Facebook, ha dichiarato in un’intervista a Forbes dopo la sua partenza: “Ho venduto la privacy dei miei utenti a un vantaggio maggiore. Ho fatto una scelta e un compromesso. E ci convivo ogni giorno.”