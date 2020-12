Lo Speciale Multimediale che Esselunga ha deciso di lanciare per soddisfare le richieste degli utenti in occasione delle festività Natalizie, è davvero uno spettacolo, con questi nuovi prezzi bassi, infatti, ognuno di noi si ritrova ad avere la possibilità di spendere molto meno del previsto.

La campagna promozionale nasce per soddisfare le esigenze di coloro che vogliono raggiungere i top di gamma, senza dover pagare troppo per il loro acquisto. Il volantino risulta essere attivo fino al 31 dicembre in tutti i punti vendita, senza distinzioni o limitazioni, ma attenzione che le scorte potrebbero terminare decisamente prima del previsto (data la grande richiesta da parte del pubblico).

Esselunga: quali sconti cogliere al volo

Gli sconti che gli utenti devono necessariamente cogliere subito al volo, riguardano più che altro due smartphone, quali sono Samsung Galaxy S20 FE e Apple iPhone 11.

Il loro prezzo di vendita è sicuramente in linea con le aspettative, parliamo infatti di meno di 600 euro, più precisamente 549 e 599 euro, per le versioni no brand con garanzia legale della durata di 24 mesi. Il risparmio è incredibile, più che altro perché parliamo in entrambi i casi di prodotti di altissima qualità generale, in parte deprezzati a causa della presenza sul mercato da ormai diverso tempo.

Naturalmente il volantino Esselunga si espande anche verso altre categorie merceologiche, se volete essere i primi a scoprire i prezzi più bassi del periodo, allora dovete aprire subito le pagine inserite nell’articolo.