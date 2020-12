Euronics aggiorna le proprie offerte, lanciando nei negozi del socio “La Via Lattea“, una miriade di sconti specialissimi, grazie ai quali gli utenti potranno davvero pensare di spendere molto meno, rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere effettivamente di listino.

Tutte le offerte elencate nell’articolo, e nelle pagine raccolte in fondo, sono da considerarsi attive solamente presso i punti vendita di proprietà del suddetto socio, gli acquisti non saranno effettuabili online o altrove. Le scorte, inoltre, non dovrebbero rappresentare un problema, di conseguenza sarà possibile recarsi anche negli ultimi giorni di validità per completare la compravendita (almeno teoricamente).

Euronics: che regali con questi sconti

Il settore degli smartphone è attraversato di netto dalla campagna promozionale di Euronics, di base infatti possiamo trovare Samsung Galaxy A20s a 159 euro, Huawei P30 Lite a 199 euro, Huawei Y6s a 139 euro, Huawei Y6p a 129 euro, Huawei Y5p a 99 euro, Samsung Galaxy S20+ a 699 euro, Galaxy A51 a 279 euro, Galaxy A41 a 199 euro, Galaxy A31 a 259 euro, Galaxy A21s a 179e uro, Galaxy A20s a 159 euro, Galaxy A20e a 139 euro, Xiaomi Mi 10T Lite a 329 euro, Xiaomi Redmi Note 9 a 179 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 249 euro, Xiaomi Redmi 9AT a 119 euro, Vivo Y70 a 259 euro, Vivo Y20s a 169 euro, Oppo Reno 4 Pro a 699 euro e così via.

Un insieme di offerte quasi infinito, ma che è riassunto perfettamente nel volantino euronics che potete trovare qui sotto come galleria fotografica.