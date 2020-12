Il SottoCosto di Expert raccoglie all’interno una miriade di offerte e di sconti, tutti appositamente pensati per cercare di convincere il consumatore italiano ad effettuare acquisti presso i vari punti vendita dislocati sull’intero territorio nazionale, prima delle festività natalizie.

Il volantino corrente risulta essere disponibile anche sul sito ufficiale dell’azienda stessa, in questo caso il cliente potrà fruire della spedizione presso il proprio domicilio, previo il pagamento di una quota non particolarmente elevata. Per risparmiare sotto questo particolare punto di vista, il consiglio è di optare per la consegna in negozio (sempre gratuita), oppure di recarsi personalmente presso gli stessi.

Expert: tutti gli sconti da non perdere di vista

Gli sconti Expert non sono assolutamente da perdere di vista, poichè garantiscono all’utente l’accesso a prodotti di alta qualità, come ad esempio il Samsung Galaxy S20+ a soli 679 euro, una cifra decisamente scontata rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere, e che permetterà di godere di prestazioni di altissimo livello.

In alternativa sono disponibili dispositivi più economici, del calibro di Samsung Galaxy A71, Oppo A53s, Xiaomi Redmi 9C, Xiaomi Mi 10T o Oppo A73, tutti conditi però con prezzi che non superano i 400 euro. Coloro che infine si vorranno avvicinare al mondo Apple, potranno fare i conti con l’iPhone 11, un terminale del 2019, oggi commercializzato a 629 euro, e comunque ancora più che all’avanguardia.

Il volantino Expert lo potete sfogliare nel dettaglio qui sotto, tra le pagine che abbiamo inserito nell’articolo.