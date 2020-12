Il Natale 2020 di Unieuro è assolutamente ricco di occasioni e di prezzi da non lasciarsi assolutamente sfuggire per risparmiare, gli utenti possono mettere le mani su alcuni dei migliori prodotti in circolazione, godendone con una spesa non particolarmente elevata.

Il risparmio pare essere alla portata di tutti, data la presenza dello stesso volantino anche direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, in questo modo il cliente si ritroverà a poter accedervi senza spostarsi da casa, e godendo nel contempo della spedizione gratuita presso il domicilio, a patto che comunque la spesa effettuata sia superiore ai 49 euro.

Unieuro: questi sono gli sconti più pazzi del momento

Con Unieuro gli utenti possono accedere ai top di gamma del periodo, è infatti possibile acquistare un Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, pagandolo solamente 999 euro, una cifra che a prima vista appare essere ancora decisamente elevata, ma se confrontata con il listino del periodo, permette di apprezzare fortemente lo sforzo effettuato dall’azienda.

Coloro che invece vorranno restare entro il mondo di Samsung, ma nello stesso periodo godere di un Galaxy S20 con piccole modifiche alle specifiche tecniche, allora si consiglia caldamente l’acquisto di un Galaxy S20 FE, presenterà infatti il processore Qualcomm Snapdragon 865, ed avrà un prezzo di 479 euro.

Il volantino Unieuro non si ferma qui, se volete approfondire la conoscenza della campagna promozionale, avendo inoltre la possibilità di scoprire tutti gli altri sconti attivi fino al 24 dicembre, aprite le pagine sottostanti.