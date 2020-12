Siamo ormai quasi arrivati alla data prescelta per la presentazione ufficiale dei nuovi top di gamma di casa Vivo, ma a quanto pare i rumors e le indiscrezioni sembrano non voler avere fine. Nel corso delle ultime ore, infatti, il Vivo X60 Pro si è mostrato addirittura in un video unboxing.

Vivo X60 Pro si mostra in questo video unboxing

Nonostante manchi poco più di una settimana dal debutto ufficiale (previsto per il 28 dicembre 2020), i rumors e i leaks dei prossimi top di gamma del produttore cinese Vivo non sono finiti. Come già accennato, il modello più prestante dei due dispositivi, ovvero il prossimo Vivo X60 Pro, si è infatti mostrato dal vivo in un video unboxing.

Osservando quest’ultimo, in particolare, possiamo constatare come i rumors e le indiscrezioni siano praticamente confermati. Sulla parte frontale, infatti, primeggia un ampio display SuperAMOLED con refresh rate da 120 Hz, con un piccolo foro centrale per la fotocamera e soprattutto con i bordi leggermente curvi ai lati. Sul retro, poi, sono presenti sul lato sinistro le tre fotocamere posteriori accompagnate inoltre da una lente periscopica. Da notare come queste lenti sono state realizzate in collaborazione con Zeiss. Dal video, infine, è possibile osservare come sia presente la nuova interfaccia utente dell’azienda basata sull’ultima release del software di Google, cioè Android 11.

Vi ricordiamo che il debutto ufficiale di questo smartphone si terrà il prossimo 28 dicembre 2020 e che verrà presentata anche una versione standard, cioè il Vivo X60. Quest’ultimo si differenzierà per alcune caratteristiche (come l’assenza di un sensore fotografico), ma condividerà con la variante Pro il processore, che dovrebbe essere il SoC Exynos 1080.