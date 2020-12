MediaWorld sa come catturare l’attenzione e l’interesse dei consumatori, il SottoCosto attivato fino al 20 dicembre, infatti, raccoglie una lunga serie di sconti che promettono prezzi molto più bassi del normale, almeno rispetto ai listini originari.

Il rapporto qualità/prezzo è favorevole sotto ogni punto di vista, anche se va ricordato che le scorte potrebbero rappresentare a tutti gli effetti un problema, data la natura della campagna stessa. Gli acquisti, indipendentemente da questa piccola limitazione, possono essere completati online sul sito ufficiale, richiedendo la spedizione a domicilio, e pagandola comunque al massimo 10 euro.

Il risparmio maggiore è su Amazon, iscrivetevi al nostro canale Telegram per ricevere codici sconto e le nuove offerte.

MediaWorld: questi sono gli sconti del momento

Gli sconti di MediaWorld raccolgono tutto ciò che di buono abbiamo visto in passato, e lo concentrano in un’unica campagna promozionale. Per par condicio vi proponiamo due offerte appartenenti ad entrambe gli schieramenti; da un latro troviamo l’ottimo Apple iPhone 11, l’ex top di gamma dell’azienda di Cupertino, commercializzato quest’oggi a soli 629 euro, come conseguenza del lancio sul mercato nazionale del nuovissimo iPhone 12.

Dall’altro, invece, ecco arrivare l’ormai consueto Samsung Galaxy S20 FE, una fan edition che promette al consumatore un risparmio davvero senza precedenti, saranno necessari solamente 499 euro per acquistare un Galaxy S20 con processore Qualcomm Snapdragon 865.

Il volantino MediaWorld non si limita esclusivamente ai suddetti dispositivi, ma riesce a convincere anche per sconti applicati su altre categorie merceologiche. I dettagli sono raccolti al completo nelle pagine che abbiamo inserito nell’articolo, e sono visionabili direttamente qui sotto.