Iliad ha rimosso Apple iPhone 11 Pro dalla propria lista smartphone

L’operatore francese Iliad nelle ultime ore ha aggiornato il suo catalogo di smartphone acquistabili tramite il suo sito ufficiale, in 30 rate mensili o anche in un’unica soluzione, costituiti attualmente solo da Apple iPhone.

In particolare, è stato rimosso iPhone 11 Pro, mentre iPhone 11 64GB e iPhone XR hanno adesso un nuovo prezzo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Iliad ha rimosso iPhone 11 Pro dal proprio catalogo

Come ormai noto, il quarto operatore di rete mobile italiano consente ai suoi clienti di acquistare online alcuni telefoni grazie alla sezione “Smartphone” del suo sito web. Rispetto agli ultimi aggiornamenti, sul sito di Iliad non risulta più presente lo smartphone Apple iPhone 11 Pro, che veniva venduto solo nella versione da 64GB di memoria interna.

Con la rimozione di iPhone 11 Pro 64GB, si riducono quindi a 8 i diversi modelli di Apple iPhone acquistabili tramite il sito dell’operatore, mentre in precedenza erano presenti un totale di 9 smartphone Apple. Oltre a ciò, si segnala inoltre che sono stati aggiornati i prezzi di iPhone XR 64GB e iPhone 11 64GB.

Adesso, invece, il prezzo di iPhone 11 64GB sul sito di Iliad è stato ulteriormente ribassato, pur senza indicare alcuno sconto, ed è quindi acquistabile a 699 euro in un’unica soluzione oppure in 30 rate mensili da 18 euro con un anticipo di 159 euro. Anche il prezzo di iPhone XR 64GB si è abbassato: in precedenza era venduto in 30 rate mensili da 19 euro con un anticipo di 149 euro oppure 719 euro in un’unica soluzione, mentre adesso potrà essere acquistato al nuovo prezzo di 599 euro in un’unica soluzione oppure 30 rate mensili da 16 euro con un anticipo di 119 euro. Per scoprire maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.