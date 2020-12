Purtroppo il noto colosso dell’e-commerce Amazon è spesso vittima di truffe ma non solo. In questi ultimi anni, infatti, sono state numerosissime le false recensioni presenti all’interno dello store. Queste ultime vengono solitamente scritte da alcuni utenti che vengono addirittura pagati dai rivenditori per pubblicare una recensione positiva dei loro prodotti. Per questo motivo, bisogna prestare molta attenzione quando si ha intenzione di acquistare un prodotto. Per riconoscere queste false recensioni, in particolare, esistono alcuni piccoli trucchetti.

Ecco alcuni trucchi per riconoscere le false recensioni su Amazon

Uno dei primi metodi per riuscire a capire se una recensione non è veritiera è quello di verificare che sia presente la scritta “Acquisto Verificato”. Questa particolare dicitura compare solo nel caso in cui un utente abbia effettivamente acquistato il prodotto dallo store. La presenza di questa scritta può farci immaginare che si tratti di una recensione veritiera, ma in realtà bisogna comunque prestare molta attenzione nel caso in cui non fosse così.

Un altro metodo che potrebbe aiutarci ad avere un’idea più chiara è quello di utilizzare il sito web Review Meta. Quest’ultimo, in particolare, offre un’analisi piuttosto approfondita delle recensioni scritte presenti sullo store e, per farlo, basterà semplicemente inserire il link di un prodotto su Amazon. Anche in questo caso, però, non si potrà comunque avere la certezza assoluta.

Risulta quindi chiaro che è necessario e indispensabile essere molto attenti quando si ha intenzione di acquistare un prodotto. Per poter aver maggiori certezze e conferme, comunque, una buona idea potrebbe essere quella di guardare qualche video recensione su YouTube di recensori noti e affidabili. In questo modo, infatti, si potrà sicuramente avere un’idea più chiara del prodotto desiderato e si potrà trovare il link corretto e sicuro per un eventuale acquisto.