Gli sconti di Carrefour non finiscono mai di stupire, con il nuovo volantino l’utente si ritrova ad avere la possibilità di accedere ad una lunghissima serie di prezzi bassi che potranno davvero soddisfare gli utenti che vorranno spendere il meno possibile su ogni acquisto.

La campagna promozionale non è attiva ovunque in Italia, ma risulta essere disponibile solamente presso i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, in tal modo il cliente dovrà necessariamente recarsi personalmente in negozio per completare la compravendita, in caso contrario non potrà godere degli stessi identici sconti. Ogni singolo prodotto, indipendentemente da tutto questo, sarà commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, ed in versione completamente no brand.

Carrefour: le offerte sono davvero illimitate

Il volantino Carrefour sembra essere principalmente rivolto verso il mondo Apple, infatti il prodotto di cui possiamo sicuramente consigliare l’acquisto è l’iPhone 11, un modello decisamente economico, almeno rispetto al listino originario, grazie alla presenza sul mercato dell’iPhone 12. Oggi, infatti, potrà essere acquistato con un esborso finale di 699 euro.

Coloro che invece vorranno spendere meno di 400 euro, potranno affidarsi a Oppo A9 2020, Samsung Galaxy A71, Motorola E6 Play, Samsung Galaxy A41, Galaxy A20s o Xiaomi Redmi Note 9S.

Se volete approfondire la conoscenza del volantino Carrefour, potete decidere ad ogni modo di aprire le pagine che abbiamo inserito nell’articolo, in questo modo visionerete da vicino tutti i singoli prezzi pensati dall’azienda appositamente per voi.