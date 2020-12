Apple: l’iPhone pieghevole sarà presentato nel 2022

Da quando sono stati introdotti i nuovi modelli di smartphone pieghevoli sul mercato, sono iniziate a circolare voci su un probabile prodotto Apple. A quanto pare, sembra che il 2022 sia l’anno in cui vedremo il device pieghevole di casa Apple.

L’ultima previsione arriva da Asia IT DigiTimes, nota per essere accurata con le sue informazioni su prodotti Apple in passato. Tuttavia, le informazioni non sono ufficiali e sono da prendere con le pinze.

Apple sta testando il terreno per la presentazione

DigiTimes ha alcune cifre solide a sostegno della speculazione: aumento della produzione di display OLED. In particolare parliamo di display OLED flessibili prodotti da Samsung, che potrebbero eventualmente farsi strada in un iPhone pieghevole in futuro. Dopo un inizio un po’ traballante, Samsung sta ora distribuendo smartphone pieghevoli affidabili e di alta qualità come il Galaxy Z Fold 2 e il Galaxy Z Flip.

Si parla persino di un dispositivo pieghevole che sostituirà la serie Galaxy Note nel prossimo futuro. Apple è un po’ più conservatrice di Samsung quando si tratta di sperimentare con i fattori di forma. Tuttavia, i dirigenti dell’azienda potrebbero ora ritenere di aver dato a Samsung un vantaggio sufficiente e che la tecnologia è abbastanza robusta per l’adozione con rilascio sul mercato.

Sembra che ci siano pochi dubbi sul fatto che Apple stia almeno pensando di rilasciare un iPhone pieghevole: ha depositato brevetti sulla tecnologia da più di un anno. Naturalmente, non aspettarti che un iPhone pieghevole venga presentato insieme al prossimo iPhone 13 nel 2021. DigiTimes non è l’unica fonte che suggerisce che il 2022 è l’anno del rilascio del device pieghevole di Apple, poiché altri rapporti hanno suggerito lo stesso tipo di programma.

Si dice anche che il prossimo iPhone pieghevole sostituirà l’iPad mini nella line-up hardware Apple. In effetti, entrambi i dispositivi avrebbero uno schermo delle stesse dimensioni (l’iPad mini ha un display da 7,9 pollici).