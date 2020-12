WindTre contro tutti a Natale: la tariffa a costo da saldo con 100 Giga

Come vi stiamo mostrando da inizio mese, per i clienti di WindTre ci sono delle importanti e speciali iniziative durante questo periodo natalizio. Il provider arancione cerca di ampliare sempre di più il suo attuale bacino di utenti, prendendo come modello le ricaricabili winback dedicate alla portabilità. Tra queste offerte spiace anche la WindTre Star+.

WindTre e la sfida di Natale con gli altri operatori: sino a 100 Giga per tutti

I clienti di WindTre avranno a loro disposizione una tariffa che contempla minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili italiani con la presenza di 100 Giga per la navigazione internet, sotto rete 4G e 4,5G. Il prezzo da pagare ogni mese per il rinnovo di questa promozione si attesta sui 7,99 euro.

Questa tariffa, come altre particolari offerte dedicate alla portabilità del numero, si rivolge a tutti gli ex clienti di WindTre o agli utenti che effettuano per la prima volta il passaggio del numero di telefono da da altro operatore. Potranno aderire alla tariffa di WindTre tutti gli abbonati che attualmente sono nei ranghi di TIM, Vodafone ed Iliad.

La WindTre Star+ ha un obiettivo principale: garantire un confronto diretto tra il provider arancione ed Iliad con la sua promozione Giga 50. Al netto di costi e di soglie di consumo la tariffa WindTre Star+ si rivela subito come più vantaggiosa. Gli utenti, ad uno stesso costo mensile di 7,99 euro, infatti avranno soglie di consumo maggiori. Con il provider arancione ci sono 100 Giga, mentre Iliad garantisce ai suoi clienti 50 Giga per internet.