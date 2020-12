Vodafone: le offerte di metà dicembre: fino a 100GB per gli ex utenti

Vodafone punta ad offrire sempre il meglio dal punto di vista della qualità ma anche dal punto di vista dei contenuti. Si tratta infatti di soluzioni ben studiate che puntano a guadagnarsi quanti più utenti possibili in giro non solo per l’Italia ma anche per l’Europa.

Nel vecchio continente infatti il noto gestore risulta il più famoso in assoluto grazie anche alla sua rete 4G, la più estesa di tutte. Durante gli ultimi tempi però molti utenti avrebbero scelto di andare altrove e più precisamente verso Iliad, l’azienda che starebbe tenendo sotto scacco l’intero panorama della telefonia italiana. Proprio per provare a riportare a casa tanti utenti, Vodafone ha lanciato ora tre nuove offerte con tanti contenuti disponibili.

Vodafone, ecco le migliori offerte del momento per far rientrare gli utenti

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga